Sokakta erkek cesedi bulundu

Konya'nın Cahı Mahallesi Ereğli Otogarı arkasında meydana gelen olayda yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonucu Ersin Oğuz'un öldüğünü tespit etti. Ceset üzerinde yapılan incelemede herhangi bir delici veya kesici alet izine rastlanılmadığı belirtildi. Ersin Oğuz'un cenazesi incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.