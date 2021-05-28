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Giriş Tarihi: 28.5.2021 09:14

Sokakta erkek cesedi bulundu

ÖZCAN SARAÇ
Sokakta erkek cesedi bulundu

’nın ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Ersin Oğuz’un sokak ortasında cesedi bulundu. Ceset üzerinde herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanılmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'nın Cahı Mahallesi Ereğli Otogarı arkasında meydana gelen olayda yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonucu Ersin Oğuz'un öldüğünü tespit etti. Ceset üzerinde yapılan incelemede herhangi bir delici veya kesici alet izine rastlanılmadığı belirtildi. Ersin Oğuz'un cenazesi incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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Sokakta erkek cesedi bulundu
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