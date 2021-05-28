Son dakika: Doktora saldırıda şok detaylar: Arkası dönükken sırtından bıçaklıyor!





'İNTİHAR GİRİŞİMİNİ ENGELLEMİŞTİ'



Başhekim Prof. Dr. Rahmi Kılıç ise doktoru bıçaklayan hastanın daha önce hastanede ameliyat olduğunu, ayak parmaklarının kesildiğini ve tedavisinin yapıldığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Hasta yara yerine bağlı şikayetleri için doktora geliyor. Doktor arkadaşlar da bir sıkıntısı olmadığını söylüyorlar. İşin ilginç yanı bıçakladığı doktor arkadaş daha önce bu hastanın intihar girişimini engelleyen arkadaş. Psikolojik tedavisi devam eden ve poliklinikte kontrolü devam eden bir hasta. Doktorumuz elinden bıçaklanıyor. Bu durum ileride mesleğini yapmasını engelleyecek bir durum. Arkadaşımız 3 yıllık asistan, ortopedi uzmanı olmaya namzet bir arkadaş. Sağ elinde parmaklarını koparacak şekilde yaralanıyor. Sağ el bir ortopedist için çok önemli. Ameliyat yapmasını engelleyecek bir olay bu. Bu doktor arkadaşlarımızın şevkini kıran yaralayan bir şey. Hem de Kovid döneminde böyle bir şey olması çok üzücü."