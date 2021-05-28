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Giriş Tarihi: 28.5.2021 09:41 Son Güncelleme: 28.5.2021 10:38

Son dakika: 'nda akılalmaz olay! Metro durağında kıskıvrak yakalandı...

DHA
Son dakika: Gezi Parkı'nda akılalmaz olay! Metro durağında kıskıvrak yakalandı...

Son dakika haberler... İstanbul'un göbeğinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 'nda ismi öğrenilemeyen bir şahıs, İranlı turisti kırık cam şişesiyle tehdit edip 2 bin lirası ile cep telefonunu gasp etti. Şüpheli, metro istasyonunda yakalandı.

'Pes' dedirten olay, Taksim Gezi Parkı'nda yaşandı. Parkta yürüyüş yapan İranlı turistin yanına gelen bir kişi, elindeki kırık cam şişesini göstererek, üzerindeki değerli eşyaları vermesini söyledi.

Korkuya kapılan turist de cep telefonu ve 2 bin lirayı saldırgana verdi.

Şüpheli hızla kaçarken, İranlı turistin yardım istediği turizm polisleri, çevrede araştırma başlattı.

Polislerin yanında bulunan turistin, Taksim Metro Durağı'nda gördüğü şüpheli, polisler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli ile İranlı turist, polis merkezine götürüldü.

İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda kırık şişeyle dehşet saçan gaspçının yakalanma anı kamerada

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Son dakika: Gezi Parkı'nda akılalmaz olay! Metro durağında kıskıvrak yakalandı...
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