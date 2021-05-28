Son dakika: Kayıp bilgisayar mühendisinin cesedi bulundu

KARADAN ÇIKARTILAMADI

Gelişmelerin bölgeye gelen polis ekipleri kimliği belirsiz cesedin 10 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olan Akdeniz Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi'nde çalışan bilgisayar mühendisi Çağrı Kesici olduğunu belirledi. İtfaiye ekipleri cesedin 50 metre yüksekliğindeki falez kayalıklarından çıkarmayı denedi. Ancak bunun mümkün olmadığı anlaşılınca Kesici'nin cansız bedeni ceset torbasına konarak deniz polisi botuna indirildi. Ceset botla Yat Limanına çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.