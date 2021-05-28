Son dakika: Kayıp bilgisayar mühendisinin cesedi bulundu

Antalya'da vatandaşlar kentin en güzel plajlarından olan Muratpaşa ilçesi İnciraltı Plajı'nda 50 metre yüksekliğinde falez kayalıkları ile denizin birleştiği noktada hareketsiz bir kişi gördü. Durumu hemen 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye denizden balıkadamlar ve karadan itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk olarak olay yerine ulaşan deniz polisi, kayalıkların arasında tanınmaz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
KARADAN ÇIKARTILAMADI
Gelişmelerin bölgeye gelen polis ekipleri kimliği belirsiz cesedin 10 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olan Akdeniz Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi'nde çalışan bilgisayar mühendisi Çağrı Kesici olduğunu belirledi. İtfaiye ekipleri cesedin 50 metre yüksekliğindeki falez kayalıklarından çıkarmayı denedi. Ancak bunun mümkün olmadığı anlaşılınca Kesici'nin cansız bedeni ceset torbasına konarak deniz polisi botuna indirildi. Ceset botla Yat Limanına çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
YAKINLARI GOZYAŞLARINA BOĞULDU
Üzücü haberin ardından Çağrı Kesici'nin yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Çağrı Keseci'nin cesedinin çıkarma çalışmalarında İnciraltı Plajında yaşananları görmezden gelerek yüzmeye devam etmesi vatandaşların ve görevlilerin tepkisini çekti.