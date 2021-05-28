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Giriş Tarihi: 28.5.2021 15:30 Son Güncelleme: 28.5.2021 15:40

Sosyal medya fenomeni hakim karşısında! Balık tutanlara küfür…

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakim karşısında! Balık tutanlara küfür…

Sosyal medya fenomeni pandemi döneminde sahilde balık tutan vatandaşlar hakkında küfür içerikli video paylaşımında bulunmuştu. Bir vatandaşın ihbarı üzerine fenomen hakkında dava açılmıştı. O davada Murat Övüç zorla getirilerek hakim karşısına çıktı. İşte davanın ayrıntıları...

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sosyal medya hesabından koronavirüsü tedbirleri kapsamında 'Evde Kal' çağrıları yaparken haberlerde gördüğü balık tutan vatandaşları konu edinerek 'Cahil insanlar, sizin gibilerinin yüzünden evde oturuyoruz. Böyle varoş kesim yüzünden bu virüs yayılacak. ' sözlerinin ardından küfürler savurarak tepkisini sert bir şekilde belirtmişti.

ZORLA GETİRİLDİ

Yayınlanan videonun ardından vatandaş F.M, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Murat Övüç hakkında şikayette bulunmuştu. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede Övünç'ün 'Halkı kin ve nefrete sürüklemek' suçundan 3 yıla kadar hapsi talep edilmişti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlatılan yargılamada duruşmaya katılım sağlamayan fenomen hakkında zorla getirme kararı çıkarılmıştı.

SAVUNMASINI YAPTI

Zorla getirme kararının ardından bu celse duruşmaya katılan Murat Övüç mahkeme huzurunda savunmasını gerçekleştirdi. Övüç, "Corona salgının olduğu dönemde insanlar sokağa çıkamıyordu. Bir haberde pek çok insanın balık tuttuğu görülüyordu. Bende hissettiğim sosyal sorumluluk nedeniyle insanları uyarmak amaçlı söz konusu videoyu çekip internete koydum.

"ÖYLE BİR İNSAN DEĞİLİM"

Buradaki amacım insanları uyarmaktı. Benim varoşları aşağıladığım iddia edilmiştir. Ben böyle bir insan değilim. Varoş kesimlere yaptığım yardım ortadadır. Ben bu paylaşımı kimseyi aşağılamak amaçlı yapmadım. Beraatimi talep ederim" dedi. Mahkeme eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

DURUŞMA SONU AÇIKLAMA

Duruşma sonrası konu ile ilgili açıklamada bulunan Murat Övüç "Halkın sağlığını hiçe sayarak kanunları hiçe sayarak bunları nasıl yaparsınız diye video çektim. İfademizi verdik, bir sıkıntı yok. Her zaman halkın yanındayız. Ben insanlara varoş demişim, evet dedim. Neden dedim? Halkın sağlığını hiçe sayan insanlar için dedim" şeklinde konuştu.

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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakim karşısında! Balık tutanlara küfür…
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