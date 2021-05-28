Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakim karşısında! Balık tutanlara küfür…

DURUŞMA SONU AÇIKLAMA

Duruşma sonrası konu ile ilgili açıklamada bulunan Murat Övüç "Halkın sağlığını hiçe sayarak kanunları hiçe sayarak bunları nasıl yaparsınız diye video çektim. İfademizi verdik, bir sıkıntı yok. Her zaman halkın yanındayız. Ben insanlara varoş demişim, evet dedim. Neden dedim? Halkın sağlığını hiçe sayan insanlar için dedim" şeklinde konuştu.