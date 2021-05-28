Kademeli normalleşmenin ikinci adımı 1 Haziran itibarıyla atılıyor. Bu kapsamda bir süredir hizmet veremeyen yüzme havuzları spor salonlarının açılıp açılmayacağı konusundaki gelişmeler için gözler yeni normalleşme genelgesine çevrildi. Bu kapsamda "Spor salonları açıldı mı, ne zaman açılacak, 1 Haziran'dan sonra açılacak mı?" soruları gündeme taşındı. Henüz resmi bir açıklama bulunmazken 1 Haziran'ın ardından birçok işyerinin açılacağı iddiaları konuşuluyor. Peki, Spor salonları ve yüzme havuzları ne zaman açılacak? İşte detaylar…
17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.
1 Haziran'da kademeli normalleşmenin sona ermesi ile beraber spor salonlarının da açılması bekleniyor.