Kademeli normalleşmenin ikinci adımı 1 Haziran itibarıyla atılıyor. Bu kapsamda bir süredir hizmet veremeyen yüzme havuzları spor salonlarının açılıp açılmayacağı konusundaki gelişmeler için gözler yeni normalleşme genelgesine çevrildi. Bu kapsamda "Spor salonları açıldı mı, ne zaman açılacak, 1 Haziran'dan sonra açılacak mı?" soruları gündeme taşındı. Henüz resmi bir açıklama bulunmazken 1 Haziran'ın ardından birçok işyerinin açılacağı iddiaları konuşuluyor. Peki, Spor salonları ve yüzme havuzları ne zaman açılacak? İşte detaylar…