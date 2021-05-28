Taksim Camisi'nde ilk ikindi namazı kılındı

Taksim meydanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle açılan Taksim camii'nde ilk okunan ikinde ezanıyla birlikte vatandaşlar, namaz için Taksim Camisi'nde yerini aldı.

Cami, ikindi namazında tamamen dolarken bazı vatandaşlar namazını caminin avlusunda kıldı. Ayrıca Taksim Camisi'ni görmek isteyen vatandaşlar ve turistler camide yoğunluk oluşturdu ve hatıra fotoğraf çektirdi.

Taksim camii'nin de Ayasofya ve Sultanahmet Camileri gibi yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi ile gezilmesi ve ibadet edilmesi bekleniyor.