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Giriş Tarihi: 28.5.2021 19:38

Camisi'nde ilk ikindi namazı kılındı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Taksim Camisi'nde ilk ikindi namazı kılındı

Cumhurbaşkanı 'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Camisi'nde ikindi namazı eda edildi. Yeni camide kılınan ikindi namazına büyük rağbet gösterildi.

Taksim meydanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle açılan Taksim camii'nde ilk okunan ikinde ezanıyla birlikte vatandaşlar, namaz için Taksim Camisi'nde yerini aldı.

Cami, ikindi namazında tamamen dolarken bazı vatandaşlar namazını caminin avlusunda kıldı. Ayrıca Taksim Camisi'ni görmek isteyen vatandaşlar ve turistler camide yoğunluk oluşturdu ve hatıra fotoğraf çektirdi.

Taksim camii'nin de Ayasofya ve Sultanahmet Camileri gibi yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi ile gezilmesi ve ibadet edilmesi bekleniyor.

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Taksim Camisi'nde ilk ikindi namazı kılındı
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