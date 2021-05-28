İstanbul'un Fethi'nin 568. Yıl dönümü olan bu günde binlerce kişi tarihte yaşanan bu önemli olayın anlam ve önemini araştırıyor. Fatih Sultan Mehmed'in komutanlığındaki Osmanlı ordusunun; o dönem Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan dönemdeki adıyla Constantinopolis'i fethettiği ve böylece Bizans İmparatorluğu'nu yok etmesinin 568. Yılı ülkemizde coşkuyla kutlanıyor. Yalnızca Türk tarihinin değil aynı zamanda Dünya tarihinin akışını değiştiren bu olay Peygamber Efendimiz'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." Sözleriyle anılıyor. Buna göre, İstanbul'un fethi nasıl ve ne zaman olmuştur? İstanbul'un fethinin anlam ve önemi nedir? İşte detaylar…
Hz. Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." Sözleri ile müjdelediği fetih bundan tam 567 yıl önce Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleşmiştir. Henüz 21 yaşında olan Fatih, üstün askeri dehasıyla 1000 yıllık İmparatorluk olan Bizans devletini tarihten silmeyi başarmış Peygamber Efendimizin sözleriyle "o güzel komutan"dır.
İşte İstanbul'un Fethi'nin anlam ve önemi…
II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen "Ebû'l-Feth" daha sonraki dönemlerde ise "Çağ Açan Hükümdar" ve "Kayser-i Rûm" (Roma İmparatoru, Osmanlı Türkçesi) unvanları ile anıldı.
Fatih, HZ. Muhammed'in İstanbul ile ilgili hadisine nâil olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde "kahraman" kabul edilmektedir.
II. Mehmed, bilinen adıyla Fatih Sultan Mehmed, Avrupa'da tanınan adıyla: Grand Turco (Büyük Türk) veya Turcarum Imperator (Türk İmparatoru) 30 Mart 1432'de Edirne'de dünyaya gelip 3 Mayıs 1481'de ölmüştür. Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahıdır. İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü.
II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen "Ebû'l-Feth", daha sonraki dönemlerde ise "Çağ Açan Hükümdar" ve "Kayser-i Rûm" unvanları ile anıldı.
II. Mehmed 30 Mart 1432 yılında doğdu. Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı. Tarihî kaynaklarda ismi Muhammed şeklinde geçer. İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü.
Fatih, İslam Peygamberi Muhammed'in bir hadisine nâil olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde "kahraman" olarak kabul edilmektedir.
27 Receb 835 (30 Mart 1432) Pazar günü şafak vaktinde, devletin başkenti olan Edirne'de, II. Murad'ın dördüncü oğlu olarak dünyaya geldi. Annesi Hüma Hatun, tarihçi Babinger ve yazar Lord Kinross'a göre gayrimüslim bir köledir. Yine Babinger'e göre, ölümünden sonra İran efsanelerindeki cennetkuşu hümadan esinlenilerek Hüma Hatun olarak adlandırılmıştır.