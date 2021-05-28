Tartıştığı adamın evine kurşun yağdırdı... O anlar kamerada!

Dehşete düşüren olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, B.Y, isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle mahallede oturan bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın ardından B.Y, aralarında husumet olduğu ileri sürdüğü gencin evinin bulunduğu sokağa geldi.