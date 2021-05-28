'Tek suçum eşimi aldatmak' Cesedi parçalara ayrılmıştı...

Duruşmada Nubar Aslan'ın komşusu Deniz Can da tanık olarak dinlendi. Can, "Gece kapım çaldı. Komşum Nubar geldi, bana 'İşin yoksa biraz oturacağım' dedi. Arada yukarıdan güm sesleri geldi. Ben de dolapların yerini değiştiriyor zannettim. Sonra Nubar'ın kocasının sesini de duydum. Onların televizyonlarının sesi çok açık olduğu için bağırış seslerini anlamadım. Ben de Alpaslan eşi Nubar'ı dövdüğünü düşündüm. Eşinin onu dövüp dövmediğini sordum, Nubar bana 'eşim beni dövemez, dövse apartmanı ayağa kaldırırım' dedi. Nubar geldi, gece 01.00 sıralarıydı. Bir süre sonra sohbet ederken Alpaslan camdan eşi Nubar'ı çağırdı. Nubar bizdeyken gayet sakin ve soğukkanlıydı. Herhangi bir tedirginliği yoktu. Ertesi gün Nubar'ı gördüm, akşam ne yaptıklarını sordum. Bana eşiyle barıştığını ve onu kahvaltıya götürdüğünü anlattı. Sonra Nubar bana 'Duydun mu Süleyman ağabey kaybolmuş' dedi. Ben de bunun üzerine güldüm ve 'ne demek bu, çocuk mu bu kaybolsun' dedim. Ceset bulunduktan sonra ise Nubar bana 'belki de namus için öldürmüşlerdir' dedi." diye konuştu.