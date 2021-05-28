Tır, sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

TIR ŞOFÖRÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı tır sürücüsü, önce Kula Devlet Hastanesine, ardından da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.