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Haberler Yaşam Haberleri Tır, sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 28.5.2021 21:45 Son Güncelleme: 28.5.2021 21:48

, sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
Tır, sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir , tali yoldan karayoluna çıkmak isteyen sepetli motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tır kontrolden çıkarak duvara çarparken, savrulan motosiklet sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 17.30 sıralarında Kula-Eşme karayolu Eroğlu Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'dan Eşme yönüne seyir halinde olan Ali Abalı (68) idaresindeki tır, tali yoldan karayoluna çıkmak isteyen Hasan Ali Uzun (66) idaresindeki sepetli motosiklete yandan çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle tır kontrolden çıkarak, yol kenarındaki duvara çarptı, tır sürücüsü ise yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise çarpışmanın şiddetiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

TIR ŞOFÖRÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı tır sürücüsü, önce Kula Devlet Hastanesine, ardından da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Öte yandan olay yerinde yaşamını yitiren Hasan Ali Uzun'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle Kula-Eşme karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

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Tır, sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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