Tır, sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza saat 17.30 sıralarında Kula-Eşme karayolu Eroğlu Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'dan Eşme yönüne seyir halinde olan Ali Abalı (68) idaresindeki tır, tali yoldan karayoluna çıkmak isteyen Hasan Ali Uzun (66) idaresindeki sepetli motosiklete yandan çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın şiddetiyle tır kontrolden çıkarak, yol kenarındaki duvara çarptı, tır sürücüsü ise yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise çarpışmanın şiddetiyle olay yerinde hayatını kaybetti.
TIR ŞOFÖRÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı tır sürücüsü, önce Kula Devlet Hastanesine, ardından da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.