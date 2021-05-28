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Giriş Tarihi: 28.5.2021 19:39

’de 2 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de 2 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

’de bir ticari ile bir özel aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralanırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tunceli-Hozat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hozat karayolunda Muzaffer Yazar idaresindeki 06 BTM 631 plakalı araç Tunceli istikametinden gelen Şahin Ulun idaresindeki 62 T 0044 plakalı arca çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.

Kazada her iki araçta bulunun 6 kişi yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan olmadığı öğrenilirken jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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Tunceli’de 2 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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