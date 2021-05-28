Turistleri Başkan Yücel karşıladı

Ukrayna'nın Başkenti Kiev'den Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) ilk uçuş gerçekleşti. Sabah saat 05.40'de A320 tipi uçak 168 turisti şehre getirdi. Kiev'den yapılan ilk uçuş sonrası, yolcular havalimanında karşılandılar. Karşılamaya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katıldı.

Başkan Yücel, karşılama töreninde turizm için önemli olan bu gelişmeyi, "Yaz boyu 90 sefer gerçekleştirilecek olan ve Alanya turizmi adına büyük önem arz eden bu ilk seferin, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor, misafirlerimize iyi tatiller diliyorum" şeklinde değerlendirdi.