Yasak aşk cinayetinde sanık: ‘Bu olayda ben mağdurum’

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 Temmuz 2020'de Büyükçekmece'de temizlik işçileri tarafından 7 poşet içerisinde bulunan ceset parçalarının 11 Temmuz'da eşi tarafından kayıp ilanı verilen Süleyman Akbaba'ya ait olduğunun belirlendiği anlatıldı.

Olayla ilgili yakalanan sanığın yaklaşık 1,5 yıl eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği Akbaba'yı öldürmeyi planladığı ve olay tarihinden bir gün önce araç kiraladığı belirtildi. İddianamede, sanık Aslan'ın eşine maktulü çağırmasını söylediği, maktul eve girdikten sonra sanığın direncini kırmak için önce kafasına bir cisimle vurduğu, sonrasında defalarca maktulü bıçaklayarak öldürdüğü ve cesedi parçalara ayırıp poşetlere koyduğu ifade edildi. Sanık Alpaslan Aslan'ın maktule yönelik tasarlayarak öldürme suçunu işlediği vurgulanan iddianamede, sanık Nubar Aslan'ın ise maktulü olay yerine çağırıp suçun işlenmesini kolaylaştırarak suça iştirak ettiği kaydedildi. İddianamede diğer sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi'nin cesedin atılmasına yardım ederek suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işledikleri anlatıldı.

İddianamede, sanık Alpaslan Aslan'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Nubar Aslan'ın "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi'nin ise "Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Alpaslan Aslan ve Nubar Aslan ile tutuksuz sanıklar İmran Baran, Ömer Faruk Çiftçi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Nubar Aslan'ın komşusu tanık Deniz Can, "Komşum Nubar geldi, bana 'İşin yoksa biraz oturacağım' dedi. Arada yukarıdan güm sesleri geldi. Nubar geldi, gece 01.00 sıralarıydı. Bir süre sonra sohbet ederken Alpaslan camdan eşi Nubar'ı çağırdı. Nubar bizdeyken gayet sakin ve soğukkanlıydı. Ertesi gün Nubar bana 'Duydun mu Süleyman ağabey kaybolmuş' dedi. Ben de bunun üzerine güldüm ve 'ne demek bu, çocuk mu bu kaybolsun' dedim. Ceset bulunduktan sonra ise Nubar bana 'belki de namus için öldürmüşlerdir' dedi." diye konuştu.

Tutuklu sanık Nubar Aslan gözyaşlarıyla söz alarak, "Tek suçum eşimi aldatmak. Bu cinayette kesinlikle parmağım yoktur. Yalvarırım beni bırakın. Yerim yurdum belli, kaçmam" dedi.

Sanık Alpaslan Aslan ise "Ben bu olayda mağdurum" diyerek kendini savundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.