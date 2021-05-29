2018 yılında Almanya'nın Pörnbach şehrinde Alman araştırmacılar tarafından uydu verici takılarak izlemeye alınan Klippi adlı Leylek Bursa'nın Karacabey ilçesinde fotoğraflandı. Günlerdir Türkiye üzerindeki hareketi sosyal medyada dile getirilen Klippi'nin fotoğrafları büyük ilgi gördü. Klippi'nin 3 yılda 10 bin 985 kilometre yol kat ettiği de sırtındaki verici sayesinde belirlendi. 2018 yılında Almanya'nın Pörnbach şehrinde kuş araştırmacıları tarafından sırtına takılan ve güneş enerjisi ile çalışan mini uydu vericisi ile takibe alınan Klippi adlı leylek aynı yıl sonbahar göçünde diğer leyleklerle birlikte Afrika kıtasına göç etmişti. Kışı Sudan'da geçiren leylek Klippi'nin seneye doğduğu topraklara uçacağını belirten Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş "Leylek Klippi'yi kıştan beri takip ediyorum. Şimdi Türkiye'de yazı geçirip Afrika'ya geri mi dönecek yoksa sınırları daha da zorlayacak mı? Hep birlikte izleyip göreceğiz" dedi.