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Giriş Tarihi: 29.5.2021 19:53

7 kişiyi bıçakla rehin aldı!

ABBAS ÇAKAR
7 kişiyi bıçakla rehin aldı!

İlçesinde gece geç saatlerde yaşanan olayda, ayrılma aşamasında olduğu ve imam nikahı bulunduğu öğrenilen eşinin evini basan ve 7 kişiyi rehin alan H.B(35), polisin müdahalesi ile yakalanarak gözaltına alındı

Kocaeli Derince İlçesinde akşam geç saatlerde meydana gelen olayda, imam nikâhlı olduğu eski eşi G.G ile görüşmek istediği öğrenilen H.B(35), ailesinin yanında bulunan eski eşi ile konuşmak için, bulunduğu adrese gitti. Ancak burada eşi ve eşinin akrabaları arasında tartışma çıktı.

Tartışma esnasında oldukça öfkelenen H.B, aralarında eski eşi G.G ve 3 çocuğunda bulunduğu R. V. G. S., M. S., G. E. G., K. S. M., Y. A. ve S. N. K.'yı bıçak zoru ile rehin aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Evden gelen bağırışmalar üzerine, bölge sakinleri polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, öfkeli H.B'yi ikna etmeye uğraştı. Çabalar sonuç vermeyince de, Polis müdahalede bulunarak H.B'yi gözaltına aldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, gözaltına alınan H.B akşam saatlerinde adli mercilere sevk edildi.

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7 kişiyi bıçakla rehin aldı!
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