Alanya'da Kleopatra Sahili'ni yosunlar kapladı

Alanya'da sabah saatlerinde sahildeki manzara görenleri şaşırttı. Turistler sahili kaplayan deniz yosunları arasında güneşlenirken, bazıları da yüzmeye devam etti.

Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra Sahili'ni deniz yosunları kapladı. Sabah saatlerinde bölgeye gelen kısıtlamadan muaf vatandaşlar ve turistler gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Deniz kıyısını boydan boya deniz yosunlarının kapladığını gören turistler yine de güneşlenmeye ve yüzmeye devam etti. Sahilin bazı bölgelerine ise şişe gibi atıkların atıldığı görüldü. Öte yandan, sahili kaplayan deniz yosunlarının mevsim geçişi gereği yaşanan bir süreç olduğu öğrenildi.