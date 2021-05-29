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Giriş Tarihi: 29.5.2021 22:09

'da yaşlı adam tacizden tutuklandı

MEHMET AL MEHMET AL

'nın 'nde komşusunun iki küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yakalanan 67 yaşındaki yaşlı adam, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan 67 yaşındaki yaşlı adam C.Ö'nün komşusunun 7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını kucağına oturtturarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şikayetçi olunmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan yaşlı adam karakolda ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 67 yaşındaki yaşlı adam C.Ö sevk edildiği nöbetçi mahkemece cinsel taciz suçundan tutuklanarak Alanya L.Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

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Alanya'da yaşlı adam tacizden tutuklandı
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