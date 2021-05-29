Alanya'da yaşlı adam tacizden tutuklandı

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan 67 yaşındaki yaşlı adam C.Ö'nün komşusunun 7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını kucağına oturtturarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şikayetçi olunmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan yaşlı adam karakolda ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 67 yaşındaki yaşlı adam C.Ö sevk edildiği nöbetçi mahkemece cinsel taciz suçundan tutuklanarak Alanya L.Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.