Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aleyna Çakır’ın ev arkadaşı: Zorla parasını alıyordu
Giriş Tarihi: 29.5.2021

’ın ev arkadaşı: Zorla parasını alıyordu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Aleyna Çakır’ın ev arkadaşı: Zorla parasını alıyordu
Ankara'da, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümüyle ilgili 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' ile suçlanan sevgilisi Ümitcan Uygun ve arkadaşı Enes Ö.'nün Ankara 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Farklı bir suçtan cezaevinde bulunan sanık Ümitcan Uygun duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, tutuksuz yargılanan Enes Ö. salonda hazır bulundu. Duruşmada, Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım'ın talebi doğrultusunda Sema Esen'in ev arkadaşı Sera E. tanık olarak dinlendi. Sera E. ifadesinde, sanık Ümitcan Uygun'un Esen'e birçok kez şiddet uyguladığına tanık olduğunu ve zorla çalıştırarak parasını aldığını ileri sürdü. Avukat Umur Yıldırım, yaptığı açıklamada "Aslında bu dosya, Aleyna'ya geliyorum diyen bir ölümün dosyasıydı. Tanık bazı şeyleri gerçekliğe kavuşturdu" dedi. Duruşma, tanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Aleyna Çakır’ın ev arkadaşı: Zorla parasını alıyordu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA