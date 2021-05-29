Aleyna Çakır’ın ev arkadaşı: Zorla parasını alıyordu

Ankara'da, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümüyle ilgili 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' ile suçlanan sevgilisi Ümitcan Uygun ve arkadaşı Enes Ö.'nün Ankara 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Farklı bir suçtan cezaevinde bulunan sanık Ümitcan Uygun duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, tutuksuz yargılanan Enes Ö. salonda hazır bulundu. Duruşmada, Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım'ın talebi doğrultusunda Sema Esen'in ev arkadaşı Sera E. tanık olarak dinlendi. Sera E. ifadesinde, sanık Ümitcan Uygun'un Esen'e birçok kez şiddet uyguladığına tanık olduğunu ve zorla çalıştırarak parasını aldığını ileri sürdü. Avukat Umur Yıldırım, yaptığı açıklamada "Aslında bu dosya, Aleyna'ya geliyorum diyen bir ölümün dosyasıydı. Tanık bazı şeyleri gerçekliğe kavuşturdu" dedi. Duruşma, tanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi.