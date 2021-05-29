Karadeniz bölgesinde özellikle fındıkta verim kaybına neden olan Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele dönemi başladı. Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz fındık üreticilerinin bahçelerini kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, "Şu an için mücadelede kritik dönem. Mayıs ayının son haftası zararlının yayılıp, bulaşacağı bir dönem. Tüm fındık üreticilerinin bahçelerini çok sık kontrol etmelerini öneriyorum. Bu zararlının kelebeklerini zaten tanıyorlar. Larvaları biraz daha tüylü, çok sayıda yumurta bırakıyor ve paket halinde bırakıyor. Fındığa geçmeden önce özellikle dut ağaçları ile ormanlık alanlar kontrol edilmeli" dedi.