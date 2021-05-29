Ankara'da korkunç olay! Genç kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu

"3 GÜNDÜR KOKU ALIYORDUK, BUGÜN YOĞUNLAŞTI"

Apartmanın yöneticisi Murat Doğramacı, komşularının evinden 3 gün boyunca devam eden koku üzerine, evi açması için ev sahibini aradıklarını söyledi.

Ev sahibinin kapıyı açamaması üzerine saat 19.00'da polis ekiplerini aradıklarını belirten Doğramacı, "Polis ekipleri, çilingir vasıtasıyla kapıyı açtı. İçeriden bir kadının ölü olduğunu gördük. Tek başına yaşıyor. Bayan kuaförlüğü yapıyor diye duymuştuk. Silah sesi duymadık. 3 gündür koku alıyorduk, bugün yoğunlaştı." ifadelerini kullandı.