AÖF online sınav giriş ekranı: 29-30–31 Mayıs Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş penceresi

AÖF online sınavları bugün itibariyle başladı. 2. ve 6. dönem sınavları bugünden itibaren üç gün içinde gerçekleşecek, 4. ve 8. yarıyıl dersleri sınavları ise 5-6-7 Haziran'da gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi online sınavları için giriş ekranı merak ediliyor. Pek çok AÖF'lü, AÖF online sınav giriş ekranı nerede, online sınava nasıl girilir diye araştırıyor. İşte 29-30–31 Mayıs Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş penceresi
AÖF ONLINE SINAVLAR NE ZAMAN?
AÖF 2020-2021 Bahar Dönemi çevrimiçi (online) dönem sonu sınavları başladı. 2. ve 6. yarıyıl derslerinin sınavları 29-30-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. 4. ve 8. yarıyıl derslerinin sınavları ise 5-6-7 Haziran tarihlerinde yine online olarak uygulanacak.
AOF ONLINE SINAV LİNKİ NEREDE?
Açık Öğretim Fakültesi 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Dönem Sonu Sınavları Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Üç gün boyunca erişime açık olacak olan AÖF online sınav giriş linki aşağıda yer alıyor.
AÖF ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?
Bu link üzerinden e-Devlet şifresi ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile sisteme giriş yapılır. Kimlik doğrulama uygulamasının ardından sınav ekranı açılacaktır.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınavlarının ikinci etabı 5-6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. AÖF sınav sonuçları sınav bitiminden sonraki 5 gün içinde erişime açılacak. Yani en geç 12 Haziran'a kadar açıklanmış olacak.