AÖF online sınav giriş ekranı: 29-30–31 Mayıs Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş penceresi

AÖF online sınavları bugün itibariyle başladı. 2. ve 6. dönem sınavları bugünden itibaren üç gün içinde gerçekleşecek, 4. ve 8. yarıyıl dersleri sınavları ise 5-6-7 Haziran'da gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi online sınavları için giriş ekranı merak ediliyor. Pek çok AÖF'lü, AÖF online sınav giriş ekranı nerede, online sınava nasıl girilir diye araştırıyor. İşte 29-30–31 Mayıs Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş penceresi

AÖF ONLINE SINAVLAR NE ZAMAN?

AÖF 2020-2021 Bahar Dönemi çevrimiçi (online) dönem sonu sınavları başladı. 2. ve 6. yarıyıl derslerinin sınavları 29-30-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. 4. ve 8. yarıyıl derslerinin sınavları ise 5-6-7 Haziran tarihlerinde yine online olarak uygulanacak.