Doğal afetlerde Arama Kurtarma köpek ekibine çocuk sesine duyarlı halmde yetiştirilen Şilan'da katıldı. Bir çok köpeğin yarıştığı testlerden birinci çıkan Şilan özellikle çocuk sesine duyarlı olarak çocuk kurtarma uzmanrlığında eğitiliyor



İstanbul'da yaşanacak olası afetlerde insanları kurtarmak iç in eğitilen ve bir süre önce Sarıyer Belediyesi'nin bünyesine kattığı arama kurtarma köpeği 8 aylık Şilan isimli arama kurtarma köpeği Arama kurtarma köpek testinde tüm rakiplerini geride bıraktı. Özellikle çocuk sesine duyarlı olarak yetiştirilen Şilan İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından verilen özel eğitimin ardından arama kurtarma çalışmalarında görev alacak.

Arama köpekleri, keskin koku alma yetenekleri sayesinde deprem, heyelan ve sel gibi olası afetlerde ekiplerin adeta gözü kulağı oluyor. Sarıyer Belediyesi'nin bünyesine kattığı K9 canlı arama kurtarma köpeği Şilan da onlardan biri. Yaklaşık 60 günlükken Sarıyer Belediyesi ailesine katılan Şilan, eğitmeni Halit Canbaş ile birlikte haftanın beş günü antrenman yapıyor. İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde uzman ekiplerce 2 yıl boyunca özel eğitime tabi tutulacak "Şilan", doğal afetlerde ve çeşitli olaylarda enkaz altındaki yaralıların ya da kayıp kişilerin kısa sürede kurtarılmasında ekiplerle çalışacak.



EĞİTİMLERİ BAŞARIYLA GEÇİYOR



Şilan ile arasında çok özel bir bağ oluştuğunu belirten Sivil Savunma Birimi çalışanı Halit Canbaş," Köpeğimiz 2020 doğumlu, yaklaşık 8 aylık. İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde enkazda canlı arama üzerine eğitim alıyor. 2022 yılı içerisinde yapılacak Türkiye geneli canlı arama kurtarma köpekleri sınavına hazırlıyoruz. Bu eğitimler esnasında her üç ayda bir yeterlilik testi yapılıyor. Eğitimlere birçok belediye ve sivil toplum kuruluşu katılmıştı fakat Şilan haricinde tüm köpekler elendi. Şu an Türkiye'de canlı arama kurtarma yapan köpeklerin sayısı 33 ile 35 arası. Bunun sebebi eğitimin çok uzun ve zorlu olması. Biz Şilan'ı eğitirken özellikle çocuk sesine duyarlı olmasına özen gösteriyoruz. Bu eğitimleri kendi kızımla birlikte yapıyorum. Şilan ile haftanın 7 günü beraberiz artık kızlarımla ilgilendiğimde onları kıskanıyor" diyor.