Arkadaşı öldürüp mezarlığa gömdü

Sivas'ta 7 gün önce arkadaşına gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Emre Öztürk'ün arkadaşı tarafından öldürülerek mezarlığa gömüldüğü ortaya çıktı. Sivas'ta Kümbet Mahallesinde yaşayan Emre Öztürk'ten (28), haber alamayan annesi H.T, polise kayıp ihbarında bulundu. Oğlunun evden ayrılırken arkadaşı ile buluşmaya gideceğini söylediğini belirten anne H.T'nin ifadesinden yola çıkan polis, Emre Öztürk'ün son telefon görüşmelerini mercek altına aldı. Polis, Öztürk'ün kaybolduğu gün temas kurduğu arkadaşları K.İ. (24), İ.P. (32) ve B.A'yı (38) gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden K.İ'nin Emre Öztürk'ü döverek öldürdüğü ve Bademkaya Köyü mezarlığına gömdüğü ortaya çıktı. K.İ'nin verdiği bilgiler üzerine köye giden polis, yaptığı kazıda Emre Öztürk'ün cesedine ulaştı. Olayla ilgili 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Emre Öztürk