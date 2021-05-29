Aşık olduğu topraklarda öldü

Antalya'da 26 gün sonra kayalıkların arasında tanınmaz halde bulunan Ukraynalı kadın dağcı Yana Kryvosheia (42) cesedi ülkesine gönderiliyor. Adli tıp Kurumu morgunda ablasının cesedini teşhis eden kardeşi Slava Kryvosheia (40), "Türkiye aşığı idi. Antalya'yı çok seviyordu. Çok üzgünüz" diyerek üzüntülerin dile getirdi.

KARDEŞİNİ CESEDİNİ TEŞHİS ETTİ

Yana Kryvosheia'ni görevliler eşliğinde teşhis erkek eden kardeşi Slava Kryvosheia gözyaşlarına boğuldu. Avukatları ve jandarma kriminal görevlileri eşliğinde cesedi teşhis eden kendisi de dağcı olan Slava Kryvosheia, cenazeyi Ukrayna'ya götüreceklerini söyledi.

EŞYALARI AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Görevliler Yana Kryvosheia'nın eşyalarını ailesine teslim etti. Görevliler kadın dağcının dengesini kaybederek 200 metrelik uçurumdan kayalıklara düştüğünü belirlediklerini kaydettiler. Yana Kryvosheia'nın ailesi ise Türk yetkililere arama kurtarma çalışmaları için teşekkür etti.

10 MAYISTA UCAĞA BİNMEMMİŞTİ

Kaya tırmanışı amacıyla 1 Mayıs'ta kente gelen Yana Kryvosheia'dan 10 Mayıs tarihinde uçağa binmemesi üzerin ailesi durumu Türk yetkililere bildirdi. Gelişmelerin ardından son telefon sinyalinin alındığı Konyaaltı ilçesindeki Geyiksivrisi zirvesinde başlatılan arama çalışmaları genişletilerek yürütüldü. İl Jandarma Komutanlığı JAK, AFAD ve AKUT ekipleri ile UMKE personelince yürütülen çalışmalarda drone da kullanıldı. Bölgedeki kayalıklardan uçuruma düştüğü belirlenen Kryvosheia'nın cesedine dün ulaşılmıştı.