Avcılar’da dehşet anları kamerada… Arkadaşını bıçakla yaraladı

Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde pazartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi. Çeşitli suçlardan 7 ayrı kaydı bulunan Serdar S., arkadaşı Çağlar Çağatay ile tartışarak yolda yürürken bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Serdar S. tartışma sürerken belinden çıkardığı bıçağı birkaç kez sapladı. Yaralanan Çağlar Çağatay'ın yanına bir kez daha giden ve bağırmasını sürdüren Serdar S. daha sonra bıçağını beline yerleştirerek yürüyerek uzaklaştı.