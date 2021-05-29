Avukatlık bürosundaki taciz skandalında yeni gelişme! Avukatın yargılanmasına başlandı

Pandemi sürecinde gönüllü olarak staj yapmak amacıyla bir avukatlık bürosunda göreve başlayan Marmara Üniversitesi öğrencisi Arzu Sena Topuz, iddiaya göre stajyerlik yaptığı ofiste 38 yaşındaki Avukat S.K. tarafından cinsel tacize uğramıştı. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı avukat S.K. hakkında 'Basit cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar iddianame düzenlemişti.

İKİ TARAF DA DURUŞMADAYDI

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesi gerçekleşti. Duruşmaya müşteki Arzu Sena Topuz ve sanık S.K. katılırken, taraf avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.

'SANIK KOLTUĞUNDA OTURMAKTAN IZDIRAP DUYUYORUM'

Sanık S.K. mahkemedeki savunmasında 13 yıllık avukat olduğunu ve şu an sanık koltuğunda oturduğu için ızdırap çektiğini belirterek, '2010 yılında açtığım ofiste birçok bayan çalıştı. Ben cinsiyet ayrımı yapmam. Herkes ne kadar disiplinli olduğumu bilir. Yanımda çalışan Bahar Hanım'ın ricasıyla müştekiyle iş görüşmesi yapmayı kabul ettim. 17 Ekim tarihinde iş görüşmesine geldi, görüşmemiz çok kısa sürdü ve sonrasında Bahar'a 'Bu kız fazla heyecanlı, bundan avukat filan olmaz' dedim.' ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLARINSAN DOLAYI KAMERA KOYDURTMUŞ

İfadesinin devamında sanık S.K., 'Bahar sürekli müştekiyi işe alıp almayacağımı soruyordu. Bir gün başka bir çalışanıma sinir olmuştum. O gün de Bahar yine sorunca boşluğuma geldi ve müşteki için 'gelsin başlasın işe' dedim.' şeklinde konuştu. Çalışanlarının işe geç gelmesi ve disiplinsizliklerinsen kaynaklı ofise kamera sistemi kurdurttuğunu söyleyen S.K., olay günü sabahı baktığında ise kamera sisteminin çalışmadığını belirtti.

'KENDİSİ ODAMA GELDİ'

'Olay günü ofise geldiğimde Bahar'a adliyedeki işleri halletmesini söyledim. Bahar da diğer stajyerimiz olan Emre'nin daha tecrübeli olduğunu Arzu daha yeni olduğu için adliyeye Emre ile gitmek istediğini söyledi. O gün yemekli bir toplantıya katılacaktım. Diğer çalışanım Sevinç'e de bana 500 tl çekmesi için bankaya gitmesini söyledim ama gitmesi için bir zaman belirtmedim.' sözlerini kullanan sanık, çalışanı Sevinç'in bankaya gitmesinin ardından müştekinin yanına geldiğini ve 'raporlama olayını anlamadım, bana anlatabilir misiniz?' dediğini belirtti.

VİCDANINDAN DOLAYI MESAJ ATMIŞ

Savunmasının devamında ise S.K. müştekinin bu sorusu üzerine sinirlendiğini, ağır laflar söylediğini ve işten kovduğunu söylerken sonrasında vicdan yaparak müştekinin eşyalarını topladığı sırada kendisinden özür dilediğini ve çalışmaya devam edebileceğini söylediğini belirtti. Müştekinin ise kendisine 'Bakalım sen bundan sonra avukat olabilecek misin?' diyerek ofisten gittiğini iddia etti. Müştekiye attığı mesajların vicdanen huzursuz olmasından kaynaklı olduğunu söyleyen sanık, suçlamaları kabul etmediğini ve beraatini talep ettiğini aktardı.

Müşteki Arzu Sena Topuz ise duruşmada olay günü ile ilgili 'Sevinç bankaya gider gitmez beni odasına çağırdı. Bir dosya getirmemi isteyerek beni makam tarafına çağırarak bilgisayarın kontrolünü bana verdi.' ifadelerini kullanarak bir süre sonra avukat S.K.'nın yavaşça kendisine yaklaştığını, sanığın temasının gittikçe arttığını, elini kaçlasına ve belime koyduğunu ve bu durumdan oldukça korktuğunu dile getirdi.

Devamında ise müşteki Arzu Sena Topuz, 'Hem cinsel anlamda hem de hayat güvenliğini açısından çok korktum. Yakşalık 4-5 dakikalık temas anından sonra beni bırakmasını söyleyerek odadan çıktım. Peşimden gelerek kendisini yanlış anladığımı söyledi ve özür diledi. Ofisten çıkmak istediğimde başta karşı çıktı ve bir an benden etkilendiğini söyleyerek özür diledi.' şeklinde konuştu.

'PSİKOLOJİM BOZULDU VE MESLEKİ MOTİVASYONUM DÜŞTÜ'

Olaydan sonra direk adliyeye gelerek şikayetçi olduğunu ve sonrasında psikolojik tedavi görmeye başladığını ve mesleki motivasyonunun düştüğünü belirten müşteki, 'Okulumu uzatmak zorunda kaldım. Adil bir karar verilmeki mesleki motivasyonumu yükseltecektir.' ifadelerini kullandı. Duruşma sonu mahkeme, dosyada adı geçen tanıkların dinlenmesi için meşruhatlı davetiye gönderilmesine karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.