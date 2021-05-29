Başakşehir'de oto sanayi sitesinde yangın

Başakşehir'de, İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde araç oto yağı üretimi yapan iş yerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yangına müdahalede bulunan bir işçi kollarından yaralandığı için hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Yangın, dün saat 12.30 sularında Başakşehir'de bulunan Atatürk Sanayi Sitesinde Araç yağ üretimi yapan işyerinde meydana geldi.Sanayi sitesi içerisinde kimyasal madde üretimi yapan bir iş yerinde çıkan yangına ilk müdahaleyi orada çalışan işçiler ve çevre dükkanlarda çalışan işçiler yaptı. İtfaiye ekipleri gelene kadar yangına müdahale etmek isteyen yabancı uyruklu 1 işçi ise kollarında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluşarak yaralandı.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı işçi daha sonra Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. itfaiye ekipleri yangın sonrasında işletme ve çevresinde inceleme yaptı.