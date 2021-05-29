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Giriş Tarihi: 29.5.2021 17:26

Bonzai imalathanelerine baskın! Çifte operasyonla ele geçirildiler

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bonzai imalathanelerine baskın! Çifte operasyonla ele geçirildiler

’da sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi imalatı ve satışı yapılan iki adreste dört kilo 846 gram Bonzai ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı.

İstanbul Polisi; Bayrampaşa ve Tuzla'da uyuşturucu çifte operasyonu düzenledi. Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan bir adresin çatı katında Z.C. isimli zehir taciri yakalandı. Tuzla İçmeler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde ise uyuşturucu madde satışı yaptığı saptanan M.Y. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; dört kilo 846 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, iki hassas terazi, bir ruhsatsız silah, üç mermi, bir av tüfeği ve Bonzai imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. İki şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Bonzai imalathanelerine baskın! Çifte operasyonla ele geçirildiler
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