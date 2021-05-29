Boşandığı kadını öldürüp bodrum katına gömmüş

Topçular Mahallesi 111'inci sokaktaki Akçay apartmanı 5'inci katında oturan Naride Nur Yıldızhan, 7 Kasım 2016'da Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek babası Eyüp Yıldızhan'ın, kendisi ve kardeşlerinin hürriyetini tahdit ettiğini, boşadığı annesi Nesrişah Yorgun'u da bıçaklayarak öldürdükten sonra kan izlerini temizleyip cesedi de arkadaşıyla taşıdığı ihbarında bulundu. Gözaltına alınan Eyüp Yıldızhan, "Ben karımı öldürmedim. Kendisi kayıp ben de merak ediyorum" diye ifade verdi. O dönem cinayet tespit edilemediği için dosya arşive kaldırılırken, Nesrişah Yorgun için de arama kaydı hazırlandı. Eyüp Yıldızhan, çocuklarına yönelik 'hürriyeti tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.