Almanya'nın Solingen kentinde Türklerin yaşadığı bir evin ırkçılar tarafından ateşe verilmesi sonucu aynı aileden 5 kişinin yanarak can verdiği katliamın üzerinden 28 yıl geçti. Ülke tarihinin en acı ırkçı saldırılarından biri olan katliamın acısı aradan geçen yıllara rağmen dinmedi. Solingen'de yaşayan Durmuş ve Mevlüde Genç'in evi, 29 Mayıs 1993 gecesi, Neonaziler Markus Gartmann (24), Christian Buchholz (20), Christian Reher (17) ve Felix Köhnen (16) tarafından evi benzin dökülerek kundaklandı. Ahşap merdivenlerin tutuşması sonucu alevler kısa sürede binayı sardı. Çiftin kızları Gülsün İnce (28), Hatice Genç (18), torunları Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) ile tatil için Türkiye'den gelen yeğenleri Gülistan Öztürk (12) yanarak öldü. Durmuş ve Mevlüde Genç çiftinin ise akraba ziyaretinde oldukları için kurtulduğu vahşetin üzerinden 28 yıl geçti. Olaydan bir süre sonra Türkiye'ye dönen Genç çifti, hayatlarını memleketleri Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mercimek köyünde sürdürüyor.Yaşadığı acıya rağmen şimdiye kadar hep dostluk mesajları veren 80 yaşındaki Mevlüde Genç, SABAH'a konuştu. İşte söyledikleri:Solingen'den sonra Türkler de Almanlar da, Türk devleti de Alman devleti de yanımızda oldu. Almanlar da benim gibi gözyaşı döktü. Yoksa bu acıya dayanılmazdı. Herkesten Allah razı olsun. O dört terörist hariç, hiç kimse hakkında kötü düşünmüyorum. Çocuklarımız orada doğdu, orada büyüdü, oralı oldu. 80 yaşıma geldim, oradan kopamadım.Herkes güzel konuşmalı. Düşmanlıkla, kırmakla, kötü düşüncelerle, birbirimize nefretle bakmakla hiçbir yere varılmaz. Birbirimize her zaman sevgiyle bakalım. Çünkü nefret öldürür, sevgi yaşatır. Ben Almanlara her zaman kardeş gözüyle baktım. Faillerden yaşı büyük olan 15 yıl, diğer üçü ise 10'ar yıl ceza aldı. Ölenin anası ağlar ama ne yapacaksın. Benim tek isteğim var; bu acı hiç unutulmasın.