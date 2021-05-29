Bursa zehir tacirlerinden temizleniyor! Tutuklu sayısı 10’a yükseldi

Bursa'da gerçekleştirilen Narkotik operasyonları sürerken, drone ve hassas burunlu köpeklerin katıldığı uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından zehir tacirlerine yönelik drone ve narkotik köpekleriyle düzenlenen operasyonda yakalanan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Orhangazi ilçe merkezinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Bursa genelinde 8 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Operasyonun ardından çalışmalarına devam eden ekipler 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde drone ve narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 150 gram Metamfetamin, 50 gram bonzai, 50 gram esrar, 10 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.