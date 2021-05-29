Buzdolabında bulunan cesedin sırrı çözüldü! Katil zanlısı gözaltına alındı





Yapılan ilk kontrollerde Özbek'in kesici aletle ve boğularak öldürüldüğünün anlaşılması üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda İsmail Özbek'in yalnız yaşadığı, ikametinin odalarını belli bir ücret karşılığı kiraya verdiği bilgisi edinilmesi üzerine evde kiracı olarak kalan şahıslara yönelik çalışmalar derinleştirildi.

Asayiş Büro Amirliği görevlileri, maktulün evinde kiracı olarak kalan şahıslardan Niyazi Y.'nin (41)' basit yaralama, mala zarar verme ve başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak suçlarından arandığını tespit etti. Şüpheli, Edremit ilçe merkezinde farklı bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.