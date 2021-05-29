Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 29 Mayıs'ta açıldı. İstanbul'un silüetine aylar önce katılan Çamlıca Kules, hem televizyon kulesi olarak faaliyet gösterecek hem de teras, restoran ve kafesi ile İstanbullulara ve gelen turistlere hizmet verecek. Kulenin açılışı sonrası, "Çamlıca Kulesi'ne giriş ücretli mi, Çamlıca kulesi özellikleri neler?" gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Buna göre, Çamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar, ücretli mi?
ÇAMLICA KULESİ GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
Çamlıca Kulesi seyir terası giriş ücretleri henüz belli değil. Giriş ücretlerinin hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor.
Aynı anda 100'den fazla yayın kuruluşuna hizmet verecek
Eylül 2020 itibarıyla asıl faaliyeti yayıncılık hizmetinin verilmesine başlandığı kulede, dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo yayını, birbirlerinin güçlerini kesmeden ve frekansları karışmadan yayın yapabiliyor.
Yayıncılık alanında sunulan altyapı hizmetleri ve çevre dostu operasyonlarla Türkiye'nin iletişim ve yayıncılık faaliyetleri dünya standartlarına taşınıp, "tek verici tesis" modeline geçilecek. Böylece dağınık haldeki vericiler birleştirilerek şehirlerdeki çevre ve görüntü kirliliği engellenecek.
Enerji tasarrufu sağlandı, çevre ve görüntü kirliliği tarihe karıştı
Çamlıca Kulesi ile Çamlıca Tepesi'nde dağınık halde bulunan onlarca anten söküldü ve tüm hizmetler tek kulede toplandı. Böylece çevre ve insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip olan elektromanyetik ve görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı.
Böylece, İstanbul'un siluetinin güzelleşmesine katkı sağlanırken, kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde sağlanan enerji tasarrufu en üst düzeye ulaştı.
Çamlıca Kulesi ve etrafı, hediyelik eşya mağazaları, kafeteryaları, restoranları ve eşsiz manzaraya hakim seyir teraslarıyla kısa vadede ülke ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacak bir cazibe merkezi olacak.