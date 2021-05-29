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Giriş Tarihi: 29.5.2021 07:56

Cani sevgili kan donduran cinayeti itiraf etti! 'ün cesedi 40 gün sonra orada bulundu

İHA
Cani sevgili kan donduran cinayeti itiraf etti! Fatma Öz'ün cesedi 40 gün sonra orada bulundu

'ta 40 gündür kayıp olan 'ün cesedi toprağa gömülü olarak bulundu. Ailesi kayıp ilanında bulunduktan sonra konu 'de yayınlanan programına taşınmış ve Fatma öz ile gönül ilişkisi olduğunu ve cinayeti itiraf eden Bahri M. daha sonra intihara kalkışmıştı.

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan Fatma Öz, yaklaşık 40 gün önce ailesinin yanından ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Öz, ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından polis tarafından aranmaya başlandı.



SEVGİLİSİ İNTİHARA KALKIŞTI
Konu ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşındı. Öz'ün gönül ilişkisi yaşadığı Bahri M., katıldığı televizyon programından sonra intihara kalkıştı.



Bahri M. 25 Mayıs tarihinde, aracının içerisinde, tabanca ile çene altından tek el ateş etti. Kurşun elmacık kemiğinden çıktı. Bahri M. intihar girişiminden ağır yaralı olarak kurtuldu.



CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Geçtiğimiz gün göz altında ifadesi alınan Bahri M. Cinayeti itiraf etti. Öz'ü öldürüp Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarındaki boş bir araziye gömdüğünü belirtti.



İfade üzerine Bahri M. Bugün sabah saatlerinde olay yerine götürülerek tespit yapıldı.

Yapılan tespitte Öz'ün cesedine ulaşıldı. Öz, silahla öldürülüp üzeri taşla örtülmüş olarak bulundu. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

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Cani sevgili kan donduran cinayeti itiraf etti! Fatma Öz'ün cesedi 40 gün sonra orada bulundu
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