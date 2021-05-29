Cinayet şüphelisinin evinden cephane çıktı

Olay, 16 Şubat Salı günü Merkez Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir iş yerinin önünde meydana gelmişti. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet olduğu bilinen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, İbrahim Bağcı Hayatını kaybederken Halitağa H.'ise ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Gökhan Ç.'nin saklandığı yeri tespit etti. Ekipler 27 Mayıs Perşembe günü yaptıkları eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin evinde yaptığı aramalarda, tuvaletinin camından depoya ulaştığını farketti. Ekipler, yaptıkları aramada, dürbün, çelik yelek, uzun namlulu otomatik silah, kar maskesi ve çok sayıda mermi bulundu.