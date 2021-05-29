Çocukların gasp oyunu

Konya'da parkta oturan genci dövüp, cebindeki bin TL parasını gasp eden 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Genci darp ettiklerini ancak parasını almadıklarını ileri süren şüphelilerin oyun olsun diye yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.



Olay 3 gün önce gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesinde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre arkadaşları ile birlikle parkta oturan Tolga Gönen'in yanına birini daha önceden isim olarak tanıdığı iki kişi geldi. Şüpheliler Gönen'i dövdükten sonra cebindeki bin TL parasını alıp kayıplara karıştı.

Gönen, darp raporu alıp şüphelilerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin Afganistan uyruklu Rasool Saqaw (15) ve Tevfik B. (15) olduğunu tespit etti. Her iki şüphelide polisin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinde Gönen'i dövdüklerini ancak parasını almadıklarını ileri süren şüphelilerin oyun olsun diye böyle bir şey yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen her iki şüphelinin de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.