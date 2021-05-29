Son dakika: Adana'da Cono aşiretine bin polisle operasyon!

10-15 KADIN SALDIRIYOR



Polis, aşiret üyelerinin otoyolda durdurduğu araç sürücülerini cinsel ilişkiye girme bahanesiyle yoldan uzak tenha bir yere götürdüğünü daha sonra ormanlık alanda önceden bekleyen 10 ila 15 kadının bir anda aracın etrafını sararak sürücüyü tehdit edip parasını ve değerli eşyasını çaldığını belirledi. Gasp, adam yaralama gibi suçları işledikleri ve yaklaşık 500 bin lira para dolandırdıkları iddia edilen aşiret üyeleri polis tarafından 8 ay boyunca adım adım izlendi.