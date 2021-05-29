Deniz patlıcanı hem denizi temizliyor hem ekonomiye katkı sağlıyor!

Deniz çayırı ile deniz patlıcanının, 'denizlerin akciğeri' olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, deniz ekosistemini ayakta tuttuğunu vurguladı. Yaşar, "İki büyük önemi var. Birincisi; denizin dibini temizler. Kumdaki ağır metaller olmak üzere her şeyi alırlar. Deniz tabanını güzelce temizlerler. İkincisi; ekonomik değeridir. Zaten denizler kirli. Aşırı avlanması durumunda her yönden kaybedeceğiz. Hem deniz kendini temizleyemeyecektir. Ayrıca yok olursa bu ürün ekonomik anlamda da kayıp yaşanacaktır. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı çok ciddiye alıyor bu işi" diye konuştu.