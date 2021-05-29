DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile normalleşme takviminin ardından düğünlerin ne zaman başlayacağı da araştırılmaya başlandı. Sosyal hayatta normalleşmenin yavaş yavaş başlaması ile beraber nişan ve düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklenti de arttı. Evlenecek olan çiftler başta olmak üzere, işletme sahiplerini yakından ilgilendiren düğün salonları açılış tarihi ile ilgili detaylar şöyle;

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi," kararının verildiği duyuruldu.

Bu kapsamda düğün ve nikah gibi davetlerin yasağının 1 Haziran'a kadar uzatıldığı ifade edildi.