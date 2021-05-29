Dünya çocukları gözünden ramazan

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın bu yıl ikincisini düzenlediği uluslararası fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Ramazanın heyecanını farklı coğrafyalardan çocuklarla birlikte yaşamak, bu ayın getirdiği sevincin, ışığın peşine düşerek, çocukların gözünden fotoğraflarda nuru aramak amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya, dünyanın dört bir yanından öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Yarışmaya ABD, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Sudan, Endonezya, İsveç, Somali, Tanzanya ve Tunus ile Türkiye'nin 41 ilinden öğrenciler katıldı. Toplam 1082 fotoğraf, aralarında dünyaca ünlü fotoğrafçı İzzet Keribar'ın yer aldığı jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Dereceye giren öğrenciler, fotoğraf makinesi, aksiyon kamerası ve tablet gibi ödüllerin sahibi oldu. Keribar, "Yarışma ilkokul, orta ve lise şeklinde 3 ayrı gruba ayrılmıştı. Dolayısıyla önemli yaş farkları olan bu öğrencilerin arasında, normalde en çarpıcı fotoğrafların lise çağındakilerden gelmesi beklenirdi. Ancak her 3 grupta da dünyanın dört bir yanından gelen neredeyse eşit kalitede harika fotoğraflarla karşılaştım. Gençlere şu öğütleri verebilirim: Fotoğrafçılık yaşam boyunca sadık bir eşiniz gibi en yakın dostunuz olacaktır" dedi.