Milyonlarca öğrencinin liseye giriş için hazırlandığı süreçte son düzlüğe gelindi. Liselere Giriş Sınavı'na sayılı günler kala, adaylar LGS sınav yerleri ve sınav giriş belgesi hakkında araştırmaya koyuldu. LGS sınav yeri nasıl öğrenilir, LGS giriş belgesi nasıl alınır gibi sorular, sınav hakkında anlık olarak inceleniyor. İşte, MEB e-Okul VBS ile LGS giriş belgesi alma adımları ve LGS sınav yeri sorgulama ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

27 Mayıs 2021 itibariyle adayların fotoğraflı LGS sınav giriş belgeleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden erişime açıldı. E-Devlet üzerinden ulaşılan bu evrakların okul müdürlüklerince mühürlenerek öğrencilere tekrar teslim edilmesi gerekiyor.