LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
27 Mayıs 2021 itibariyle adayların fotoğraflı LGS sınav giriş belgeleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden erişime açıldı. E-Devlet üzerinden ulaşılan bu evrakların okul müdürlüklerince mühürlenerek öğrencilere tekrar teslim edilmesi gerekiyor.
LGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Aşağıdaki linke tıklayarak e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne ulaşabilirsiniz. Burada yer alan giriş ekranında, güvenlik amaçlı verilen rakamları, öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını girmelisiniz. Giriş yapıldıktan sonra sol tarafta yer alan menüden LGS giriş belgesi ekranına kolayca erişebilirsiniz.
LGS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Liselere Giriş Sınavı'na girecek olan öğrenciler, LGS sınav yeri bilgilerine online olarak ulaşabilecek. Adaylar, e-Okul sisteminden sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine erişebilecek.
LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 LGS 6 Haziran Pazar günü iki oturum şeklinde yapılacak. İlk oturum 09:30'da başlayacak ve 75 dakika sürecek. İkinci oturum ise 11:30'da başlayıp 80 dakika sürecek. Adaylar sayısal ve sözel derslerde toplam 90 soru üzerinden değerlendirilecek.
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