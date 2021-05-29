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Giriş Tarihi: 29.5.2021 10:36 Son Güncelleme: 29.5.2021 10:39

E-Okul ile alma: , LGS giriş belgesi nasıl alınır? !

E-Okul ile LGS giriş belgesi alma: LGS sınav yeri nasıl öğrenilir, LGS giriş belgesi nasıl alınır? LGS sınav giriş belgesi sorgulama!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Liselere Giriş Sınavı için erişime açıldı. Lise adaylarının sınava gireceği LGS sınav yerleri de belli oldu. Adaylar, , LGS giriş belgesi nasıl alınır ve nereden alınır sorularıyla güncel bilgileri araştırıyor. 6 Haziran’da iki oturum şeklinde gerçekleşecek sınav için işlemler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden gerçekleşecek. E-Okul VBS ile LGS giriş belgesi alma adımları ile - sınav yeri sorgulama ekranı haberimizde.

Milyonlarca öğrencinin liseye giriş için hazırlandığı süreçte son düzlüğe gelindi. Liselere Giriş Sınavı'na sayılı günler kala, adaylar LGS sınav yerleri ve sınav giriş belgesi hakkında araştırmaya koyuldu. LGS sınav yeri nasıl öğrenilir, LGS giriş belgesi nasıl alınır gibi sorular, sınav hakkında anlık olarak inceleniyor. İşte, MEB e-Okul VBS ile LGS giriş belgesi alma adımları ve LGS sınav yeri sorgulama ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

27 Mayıs 2021 itibariyle adayların fotoğraflı LGS sınav giriş belgeleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden erişime açıldı. E-Devlet üzerinden ulaşılan bu evrakların okul müdürlüklerince mühürlenerek öğrencilere tekrar teslim edilmesi gerekiyor.

LGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Aşağıdaki linke tıklayarak e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne ulaşabilirsiniz. Burada yer alan giriş ekranında, güvenlik amaçlı verilen rakamları, öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını girmelisiniz. Giriş yapıldıktan sonra sol tarafta yer alan menüden LGS giriş belgesi ekranına kolayca erişebilirsiniz.

LGS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Liselere Giriş Sınavı'na girecek olan öğrenciler, LGS sınav yeri bilgilerine online olarak ulaşabilecek. Adaylar, e-Okul sisteminden sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine erişebilecek.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 LGS 6 Haziran Pazar günü iki oturum şeklinde yapılacak. İlk oturum 09:30'da başlayacak ve 75 dakika sürecek. İkinci oturum ise 11:30'da başlayıp 80 dakika sürecek. Adaylar sayısal ve sözel derslerde toplam 90 soru üzerinden değerlendirilecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

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E-Okul ile LGS giriş belgesi alma: LGS sınav yeri nasıl öğrenilir, LGS giriş belgesi nasıl alınır? LGS sınav giriş belgesi sorgulama!
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