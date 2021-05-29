Evinde öldü, cesedi 15 gün sonra bulundu

İstanbul Pendik'te bir apartmandan gelen kötü kokular üzerine girilen evde 15 gün önce öldüğü belirlenen 55 yaşındaki Y.S.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Esenler Mahallesi Sırdaş Sokak'ta, bir süredir yalnız yaşayan Y.S.'nin apartman dairesindeki evinden gelen kokuları fark eden komşuları polise haber verdi. Çilingir yardımıyla daireye giren polis Y.S. adlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaklaşık 15 gün önce öldüğü tahmin edilen Y.S.'nin cansız bedeni, şüpheli bulunarak olay yerine gelen ekipler tarafından incelendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu Y.S.'nin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Komşusu Ömer Faruk, "Erzurumluydu. Yaklaşık 15 gün önce görmüştüm. Daireden koku gelince polisi aradım. İçeri girdiğimizde ise kötü bir halde bulduk" dedi.