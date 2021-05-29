Günlük vaka sayısı 8 binin altına indi

Nisan ayında 60 binlere kadar çıkan vaka sayısı, tam kapanma tedbirlerinin ardından kontrol altına alındı, vaka sayısı 10 binin altına geriledi. Kapanma tedbirlerinin ardından ağır hasta ve vefat sayısında da düşüş yaşanırken, Sağlık Bakanlığı 28 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı. 28 Mayıs Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısındaki düşüş gelecek için umut verdi. Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısının uzun süre sonra ilk kez 8 binin altına düşmesi umut veren bir gelişme olarak değerlendirildi. 27 Mayıs'ta 183 olan vefat sayısı da 164'e geriledi. Hasta sayısı 673'ten 656'ya gerilerken iyileşen sayısı 12 bin 284 olarak açıklandı. Türkiye bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 47 bin 134 vatandaşını kaybetti.