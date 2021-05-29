Halı sahaların açılma tarihi son günlerde binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre kapalı kalan kurumlar arasında halı sahalarda yer alıyor. Maç tutkunları halı sahaların açılış tarihine ilişkin güncel açıklamaları takip ediyor. 1 Haziran normalleşme takvimiyle birlikte bazı işletmelerin açılma kararı alındı. Peki Halı sahalar açık mı? Yeni normalleşme takvimi ile halı sahalar ne zaman açılacak, 1 Haziran'da açılır mı? işte yanıtı