Halı sahaların açılma tarihi son günlerde binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre kapalı kalan kurumlar arasında halı sahalarda yer alıyor. Maç tutkunları halı sahaların açılış tarihine ilişkin güncel açıklamaları takip ediyor. 1 Haziran normalleşme takvimiyle birlikte bazı işletmelerin açılma kararı alındı. Peki Halı sahalar açık mı? Yeni normalleşme takvimi ile halı sahalar ne zaman açılacak, 1 Haziran'da açılır mı? işte yanıtı
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile kapalı olan halı sahaların açılacağı tarih, bu yerlerde spor faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların yoğun gündeminde oluyor. Bulaş riskinin yer aldığı yerlerden birisi olan halı sahalar için açılma kararı, valiliklerden gelecek olan kararlar neticesiyle boyut kazanacak.
17 Mayıs - 1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
Sinema salonları,
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
Halı saha, yüzme havuzu, Spor salonları,
Hamam, sauna ve masaj salonları,
Lunaparklar ve tematik parklar.
Alınan kararlar doğrultusunda halı sahalar ve yüzme havuzları 1 Haziran'a kadar kapalı olacak. 1 Haziran sonrası halı sahalar ve yüzme havuzları için İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi ve Kabine toplantısı kararları beklenmeye devam edecek.
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