İki kişinin arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı: 6 yaralı

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Olayda kullanılan ve ruhsatsız olduğu anlaşılan av tüfeğine el konuldu. Yaşanan olayın ardından kent merkezinde ise polis ekipleri yaralıların bulunduğu hastaneler önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis, herhangi bir olumsuzluğun önüne geçmek için yoğun çaba sarf etti. Olayın ardından jandarma tarafından da inceleme başlatıldı.