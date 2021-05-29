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Giriş Tarihi: 30.5.2021 01:21

İki kişinin kavgasında kan aktı: 6 yaralı

DHA
İki kişinin arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı: 6 yaralı

'da aralarında bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, 1 kişi darbedilerek, 5 kişi de av tüfeğiyle ateş açılması sonucu vurularak yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar'daki olay, akşam saatlerinde Sinanpaşa ilçesine bağlı Ahmetpaşa beldesinde meydana geldi. Serhat A. (31), iddiaya göre iş yerinden çıkıp evine döndüğü sırada sokakta Murat K. (68) ile karşılaştı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜP KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yıllardır aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunduğu öğrenilen Serhat A. ve Murat K. tartışmaya başladı. Tartışmaya aileler de dahil olunca olay büyüyüp, kavgaya dönüştü.

6 KİŞİ YARALANDI

Kavga sırasında evinden av tüfeğini alan Murat K., dışarıdakilerin üzerine ardı ardına ateş açtı. Açılan ateş sonucu Abdullah A. (38), Hakan Ö. (37), Mehmet B. (32), Mehmet K. (58) ve Tasfire K. (62) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanırken, kendisi ise darbedildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hakan Ö.'nün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Olayda kullanılan ve ruhsatsız olduğu anlaşılan av tüfeğine el konuldu. Yaşanan olayın ardından kent merkezinde ise polis ekipleri yaralıların bulunduğu hastaneler önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis, herhangi bir olumsuzluğun önüne geçmek için yoğun çaba sarf etti. Olayın ardından jandarma tarafından da inceleme başlatıldı.

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İki kişinin arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı: 6 yaralı
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