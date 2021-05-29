İnternette tanıştı hayatının şokunu yaşandı!





Bunun üzerine kimlik tespitlerini yapan polis ekipleri, şahısların Umut A., Cengiz K. ve Orhan İ. olduklarını belirledi. Adreslerini tespit ederek fiziki ve teknik takibe alan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısları kıskıvrak yakalayadı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.