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Giriş Tarihi: 29.5.2021

’da normale yakınız’

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
DİLAN KAYA DİLAN KAYA
‘İstanbul’da normale yakınız’
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu salgında gelinen son noktayı SABAH muhabirleri Gül Kireklo ve Dilan Kaya'ya değerlendirdi: İstanbul'da vaka sayıları azaldı. Uzun süre kırmızı olan kentin rengi artık turuncuyla mavi arasında. Normale yakınız. Yeni gelen aşılarla en geç Temmuz başında İstanbullular'ın hepsi aşılanmış olacak. Günde 400 bin aşılama kapasitemiz var. Aşıya talep arttı. Hastanelerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Haziranda aşılamayı büyük oranda sağlamış olacağız. İnşallah aşılandıktan sonra daha da rahat edeceğiz. 1 Haziran'dan sonra açık alanlarda mesafeyi koruyarak maskesiz dolaşabileceğimizi düşünüyorum. Hastalığın realitesi değişiyor. Kısıtlamalardan çok kurallara uyarak ve aşılarımızı yaptırarak, farkındalıkla yol alacağız. Sağlık sistemimiz de önemli bir testten geçti ve dünyaya örnek oldu.
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‘İstanbul’da normale yakınız’
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