Türk ve Dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan dönüm noktası olan İstanbul'un fethinin 567. yılını gururla ve iftiharla kutluyoruz.

Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 568. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbulun Fethi kutlu olsun.

Evet, pаdişаh benim. Ancаk siz yine de çiçekleri onа veriniz. Çünkü kendisi benim hocаmdır. -Fаtih Sultаn Mehmet

Adıyla Şanıyla büyük olan İstanbulun bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Hanı Ve Silah Arkadaşları Şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbulun Fethini kutluyorum.

"Gidin kralınıza söyleyin benim gücümün yettiği yere onun hayalleri bile ulaşamaz." İstanbul'un Fethi mübarek olsun.