Kahraman hayvanseveri SABAH buldu! Yaralı köpeği araçlar almayınca bisikletiyle kliniğe yetiştirdi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde, bir ara sokakta çocukların sopalı ve taşlı saldırısına uğrayan köpeği canı pahasına kurtararak bisikletiyle kliniğe yetiştiren kahraman hayvansever 37 yaşındaki Kadir Aydoğmuş'u SABAH buldu.

Patili Yaşam Derneği üyesi olan Kadir Aydoğmuş, "Derneğimizin köpekleri taşıyacak aracı bulunmuyor. Bu tür olaylara gidince köpekleri kliniğe götürmek istiyoruz. Ancak, ticari taksi, şehir içi yolcu otobüsleri ve minibüsler bizi araca almıyorlar. Ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz" diye konuştu.

Bağlar'da saldırıya uğrayan köpeği eli bıçaklı çocuklardan kurtaran kahraman hayvansever Kadir Aydoğmuş SABAH'a konuştu. Olay yerinden aldığı yaralı köpeği araçlar almayınca bisikletiyle kliniğe yetiştirdiğini belirten Aydoğmuş, 4 yıldır sokak hayvanları için mücadele verdiğini ve bir yıldır da Patili Yaşam Derneği üyesi olduğunu söyledi.

Daha öncede buna benzer şekilde saldırıya uğrayan ve yaralı köpekleri kurtardığını belirten Aydoğmuş, önceki gün yaşanan olayı ise şöyle anlattı: "Bağlar'da çocukların sopa ve taşlarla bir köpeğe işkence yaptığı ihbarını aldım. Olay yerine kendime ait bisikletle gittim. Çocuklar bir köpeğe işkence yapıyordu. Canım pahasına önce çocukları uzaklaştırdım, çünkü çocukların elinde bıçakta vardı. Ardından köpeği aldım, caddeye çıktım. Çok acı çekiyordu. Şehit içi yolcu otobüs, minibüs ve ticari taksiler köpek olduğu için bahanelerle araca beni almadılar. Bisikleti bıraktığım yere döndüm. Bisikletimle zavallı köpeği olay yerinden uzaklaştırdım. Ardından dernek yöneticimizle birlikte köpeği kliniğe götürdük. Küçük çapta vücutta meydana gelen zedelemeleri tedavi ettiler. Su ve mama verdikten sonra köpeği, bisikletimle beslenme bölgesine götürdüm" ifadelerini kullandı.

"KÖPEK VAR DİYE ARACA ALMIYORLAR"

Diyarbakır'da en büyük sıkıntılarının araç olduğu belirten Kadir Aydoğmuş, "Derneğimizin köpekleri taşıyacak aracı bulunmuyor. Bu tür olaylara gidince köpekleri kliniğe götürmek istiyoruz. Ancak, ticari taksi, şehir içi yolcu otobüsleri ve minibüsler bizi araca almıyorlar. Ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Diyarbakır halkının bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz, sonuçta kucağımızdaki bir hayvanda olsa yaralı bir candır. Yetkililerden bu köpekleri kliniğe taşımamız için araç desteği bekliyoruz" diye konuştu.